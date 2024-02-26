2024-02-26 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن دخول خدمة "الاحتفاظ بالرقم" لمستخدمي الهاتف النقال الى العراق قريبا.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في إسبانيا، شركة "بورتنگ أكسس"PortingXS وهي الشركة التي يقع على عاتقها تنفيذ مشروع "خدمة الاحتفاظ بالرقم" في العراق".

وأكد المؤيد، أن "المشروع في مراحله النهائية وسينطلق في القريب العاجل بعد تذليل بعض العقبات وسيضمن هذا المشروع احتفاظ المستخدم العراقي بنفس الرقم عند الانتقال بين الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في البلاد محققاً بذلك المنافسة العادلة، وسيسهم في حث الشركات على تقديم أفضل العروض وبجودة عالية"، بحسب البيان.

واضاف، ان "المشروع الذي يُمول من قبل شركات الهاتف النقال وهو في مراحله النهائية حيث تم استكمال جميع الفحوصات مع نصب الأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة به".

يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنوياً في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.