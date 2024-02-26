2024-02-26 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، ان جميع العالم الإسلامي سيكون موحدًا بعيد الفطر المبارك هذا العام.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عيد الفطر لهذا العام سيكون موحداً ويوافق يوم الأربعاء العاشر من شهر (نيسان) المقبل بسبب ظروف استهلال وولادة القمر التي تحكم ذلك، مما يجعل غالبية فقهاء الدين العالم ومراجع النجف متفقين على إعلان العيد بيوم واحد".

وبين ان "غرة بداية شهر رمضان المبارك ستكون عكس ذلك وتحدد بيومين منقسمين حيث سيكوم يوم الاثنين الموافق 11 /آذار في بعض الدول الإسلامية وأخرى تعلن يوم ١٢ /آذار".

ويستقبل المسلمون بطوائفهم ومذاهبهم حول العالم شهر رمضان، الذي يعد صيامُه أحد أركان الإسلام، كل عام وسط حالة من الاختلاف على ثبوت رؤية هلاله وموعد بدء الصوم.

ويعتمد بعضهم في رؤية الهلال على الحسابات الفلكية، بينما يعتمد آخرون على الرؤية الشخصية بالعين المجردة أو مناظير دقيقة، كما يفضل فريق ثالث اتباع مراجع دينية أو بلدان.

ويؤدي تضارب ثبوت الرؤية إلى انقسام الدول بل وسكان البلد الواحد وحتى أفراد الأسرة الواحدة أحيانا في بدء الصيام ونهايته.



