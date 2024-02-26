الدفاع تدعو المتقدمين على أكاديمية الخليج الى المراجعة

2024-02-26 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الدفاع، اليوم الإثنين (26 شباط 2024)، قيادة القوة البحرية الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري للعام الدراسي الحالي الى مراجعة الأكاديمية في مقرها الكائن في محافظة البصرة.

وعزت الدفاع توجيه دعوتها في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى "إجراء الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية تباعاً وعلى شكل وجبات مستصحبين معهم صورتين شخصية مع التجهيزات الرياضية وحسب جدول المراجعة المنشور في الرابط المبين أدناه المتضمن رقم الاستمارة الالكترونية للطالب وموعد المراجعة".

للإطلاع على جدول المراجعة:

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