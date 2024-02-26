السوداني يوجه بإصلاح الطائرات العراقية بمدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي

2024-02-26 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمراجعة عمل الخطوط الجوية العراقية وتطوير أدائها.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العمل الخاص بإصلاح الطائرات وادامتها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووجه السوداني بوضع خطة للانتهاء من عمليات الإصلاح بمدة لاتتجاوز هذا العام، كما تطرق الاجتماع إلى زيادة طواقم الخطوط الجوية وتدريبهم؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وبما يليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية.

وتناول الاجتماع مراجعة الجداول الخاصة بأتمتة الخطوط الجوية العراقية، التي تقوم بها شركة (أودو) المتخصصة في هذا المجال، ومناقشة خطوات شركة الخطوط في مجال بيع التذاكر إلكترونياً، وتأكيد مواصلة العمل في هذا الموضوع، وتيسير الحجز بأن يكون من خلال الهواتف.

وراجع الاجتماع عمل الخطوط الجوية للإيفاء بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، على أن يُستكمل هذا الموضوع بسقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران من العام الجاري، كما شهد البحث في إنضاج فكرة تأسيس شركة خطوط جوية رديفة، من خلال دراسة أفضل النماذج بواسطة استشاري متخصص بأنظمة الطيران.

وخلص الاجتماع إلى إجراء اجتماعات دورية لمراجعة؛ كل ما يتحقق من توجيهات تخصّ عمل الخطوط وتطويرها.