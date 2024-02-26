هيئة الاتصالات: مشروع جديد للاحتفاظ بالرقم نفسه عند الانتقال بين شركات الهاتف النقال في العراق

2024-02-26 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين، قرب انطلاق مشروع خدمة الاحتفاظ بالرقم في العراق، لافتا إلى أن المشروع سيضمن احتفاظ المستخدم العراقي بنفس الرقم عند الانتقال بين الشركات.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، التقى على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في إسبانيا، شركة (بورتنگ أكسس) PortingXS وهي الشركة التي يقع على عاتقها تنفيذ مشروع (خدمة الاحتفاظ بالرقم) في العراق".

وأكد المؤيد أن "المشروع في مراحله النهائية وسينطلق في القريب العاجل بعد تذليل بعض العقبات وسيضمن هذا المشروع احتفاظ المستخدم العراقي بنفس الرقم عند الانتقال بين الشركات المشغلة لخدمات الهاتف النقال في البلاد محققاً بذلك المنافسة العادلة، وسيسهم في حث الشركات على تقديم أفضل العروض وبجودة عالية".

ولفت إلى أن "المشروع الذي يُمول من قبل شركات الهاتف النقال وهو في مراحله النهائية حيث تم استكمال جميع الفحوصات مع نصب الأجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة به".

يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنوياً في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.