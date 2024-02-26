2024-02-26 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية قضاء الحضر، جنوب غرب الموصل، اليوم الاثنين، جاهزيتها لتنظيم مهرجان الحضر المتوقف منذ 2003، فيما توقعت حضور شخصيات رسمية للمهرجان.

وقال قائممقام الحضر بسمان سلطان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاجراءات الادارية والامنية اكتملت لتنظيم مهرجان الحضر يوم الخميس المقبل ومن المتوقع حضور جهات رسمية عراقية".

وأوضح سلطان أن "المهام الامنية توزعت بين الجيش والشرطة والحشد لتأمين المهرجان والذي توزعت فقراته بين فنية وثقافية بإشراف وزارة الثقافة ومحافظة نينوى والذي سيكون على موقع مدينة الحضر الأثري".

وكان مهرجان الحضر الدولي قد نظم منه ثلاث نسخ ما قبل 2003 الا انها توقف بعد ذلك ولكنه سيعود بهذه النسخة مقتصراً وليوم واحد.

وتقع الحضر على مسافة 120 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل وتضم مواقع اثرية مدرجة على لائحة اليونسكو.

وعبر صفحة وزارة الثقافة في فيسبوك أكد وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني ان الخميس المقبل ستشهد نينوى فعاليات مهرجان الحضر الدولي، والذي من المقرر أن يحضره رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق.

ويهدف المهرجان لإحياء مدينة الحضر الاثرية وسيتضمن المهرجان عددا من الفعاليات والانشطة الفنية والثقافية والاجتماعية.