النزاهة تضبط موظفين حكوميين لقيامهم بعمليات ابتزاز ورشى في نينوى

2024-02-26 19:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الإثنين، ضبط ثلاثة مُتَّهمين في مُديريَّة گمرك المنطقة الشماليَّـة؛ لقيامهم بعمليَّات ابتزازٍ ورشوةٍ.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى في سيطرة سدّ الموصل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "ملاكات المُديريَّة التي انتقلت إلى السيطرة التي تقع بين مُحافظتي نينوى ودهوك تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُنتسبي مُديريَّة گمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة مُمارستهم عمليَّات ابتزازٍ للتُّجَّار وسوَّاق الشاحنات الذين يمرُّون عبر السيطرة".

وأضاف أن "المُتَّهمين يساومون التُّجَّار والــسُّوَّاق ويجــبرونهـم على دفع مبالغ ماليَّةٍ "رشوةٍ"؛ لقاء السماح بدخول العجلات وهي مُحمَّلةٌ بالموادّ إلى مدينة الموصل، مُشيراً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بعد إجراء التحرّيات اللازمة واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، لافتاً إلى أنَّ عمليَّات الابتزاز تمَّت عن طريق إرسال البرقيات والمُوافقات بالهاتف".

وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط خمسة هواتف بحوزة المُتَّهمين كانت تُستخدَمُ في تسيير أعمال الابتزاز والرشوة، مُبيّنةً أنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".