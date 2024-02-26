بسبب ميسي.. تحقيق سعودي في سلوك "مشين" لرونالدو يهدده بالإيقاف (فيديو)

2024-02-26 19:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فتحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تحقيقا بشأن السلوك "المشين" الذي ارتكبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراته أمام ضيفه الشباب.

وأثار كريستيانو رونالدو جدلا كبيرا خلال مباراة فريقه أمام الشباب، التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن دوري "روشن" للمحترفين لكرة القدم، حيث انتشر مقطع فيديو له لم يظهر في البث المباشر للمواجهة، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة.

وانفعل رونالدو عقب تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، واتجه البرتغالي صوب أنصار الشباب، بإشارات غير أخلاقية، ثم كرر الأمر بعد إطلاق صافرة النهاية.

وجاء تصرف كريستيانو، ردا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.

ووفقا لموقع "غول" العالمي، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، فتحت تحقيقا بالفعل في واقعة رونالدو، وتدرس الآن جميع الأدلة المتاحة قبل اتخاذ قرار بشأن ما حدث.

وأشار إلى أن القرار قد يصدر خلال 48 ساعة، بسبب حرص لجنة الانضباط على اتخاذ رد فعل سريع، بعد صدمة السعوديين بخيبة أمل وغضب من تصرفات النجم البرتغالي.

وأوضح أنه إذا ثبتت إدانة رونالدو، فإن اللاعب مهدد بعقوبة الإيقاف لعدة مباريات، وبالتالي سيغيب عن مواجهات حاسمة، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الهلال متصدر الدوري السعودي.





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