النجف الأشرف تفتح عددا من المشاريع الخدمية والاستثمارية

2024-02-26 19:54:02 - المصدر: واع

واع - النجف الاشرف - حيدر فرمانافتتحت محافظة النجف الأشرف، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى لعدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية في المحافظة.وقال محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "تم افتتاح المرحلة الاولى من مدخل المحافظة الشرقي منطقة (آلبو حداري) باتجاه محافظة بابل، إضافة الى افتتاح مشروع سكني استثماري في منطقة بحر النجف تم تنفيذه بالكامل".وأكد أن "هنالك مشاريع أخرى صناعية وصحية وسكنية وزراعية يجري العمل فيها حاليا"، مبيناً أن "النجف تتمتع ببيئة جيدة للاستثمار، وندعو جميع المستثمرين في العراق وفي العالم للقدوم وسنعمل على تذليل أية معوقات أو صعوبات".وبخصوص المشاريع الحالية قرب المرقد العلوي المطهر، قال كناوي: "قمنا بزيارة المدينة القديمة من اجل تذليل الصعوبات امام الشركة المنفذة للمشاريع، حيث ان هنالك تعارضات، وتم إصدار توجيهات بتسريع الأعمال مقابل ضمان الجودة والكفاءة في المشاريع".من جهته تطرق رئيس مجلس المحافظة حسين العيساوي لملف المشاريع السكنية في حديثه لوكالة الأنباء العراقية،(واع): وقال "طالبنا هيئة استثمار النجف بوضع ضوابط تضاف الى العقد اﻻستثماري، لمنع المضاربات ما بين التجار والمستثمرين الآخرين، والهدف من ذلك ضمان حصول العائلة النجفية متوسطة الدخل على وحدات سكنية بشكل بعيد عن التعقيد"، مؤكدا أن "الحكومة المحلية ستكون مراقبة لهذه الضوابط".