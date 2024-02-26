2024-02-26 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً لمراجعة عمل الخطوط الجوية العراقية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم، اجتماعاً خُصص لمراجعة عمل الخطوط الجوية العراقية وتطوير أدائها".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال الاجتماع- استعراض العمل الخاص بإصلاح الطائرات وإدامتها، حيث وجه رئيس الوزراء بوضع خطة للانتهاء من عمليات الإصلاح بمدة لا تتجاوز هذا العام، كما تطرق الاجتماع إلى زيادة طواقم الخطوط الجوية وتدريبها؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وبما يليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية".وتابع البيان، أن "الاجتماع تناول مراجعة الجداول الخاصة بأتمتة الخطوط الجوية العراقية، التي تقوم بها شركة (أودو) المتخصصة في هذا المجال ومناقشة خطوات شركة الخطوط في مجال بيع التذاكر إلكترونياً وتأكيد مواصلة العمل في هذا الموضوع وتيسير الحجز بأن يكون من خلال الهواتف".وواصل البيان، أن "الاجتماع راجع عمل الخطوط الجوية للإيفاء بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، على أن يُستكمل هذا الموضوع بسقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران من العام الجاري، كما شهد البحث في إنضاج فكرة تأسيس شركة خطوط جوية رديفة، من خلال دراسة أفضل النماذج بواسطة استشاري متخصص بأنظمة الطيران".وختم البيان، أن "الاجتماع خلص إلى إجراء اجتماعات دورية لمراجعة كل ما يتحقق من توجيهات تخصّ عمل الخطوط وتطويرها".