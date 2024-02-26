وزير الداخلية يؤكد على تعزيز التعاون الأمني بين البلدان العربية والصديقة

2024-02-26 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على تعزيز التعاون الأمني بين البلدان العربية والصديقة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وأمن الحدود.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "بدأت أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب‎ المنعقدة بتونس، اليوم الاثنين، بحضور الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان وعدد من وزراء الداخلية العرب، من بينهم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري".وأضافت أنه "ألقى الشمري كلمة خلال هذه الجلسة نقل في مقدمتها تحيات وسلام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مؤكداً أن وزارة الداخلية في جمهورية العراق حريصة على المشاركة الفعالة في النشاطات والمؤتمرات العربية والدولية".وقال وزير الداخلية، بحسب البيان، إن "وزارتنا استضافت مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة الدول العربية الشقيقة والصديقة المجاورة".وتابع الشمري أنه "شاركت الوزارة في عدد من الاجتماعات لتعزيز التعاون الأمني بين البلدان العربية والصديقة خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وأمن الحدود ووقعت مذكرات تفاهم مع عدد من البلدان الشقيقة بهذا الصدد، وأن وزارة الداخلية العراقية تسعى إلى توسيع هذه التفاهمات والاتفاقات بما يخدم المصالح المشتركة"، متمنياً "النجاح لأعمال هذه الدورة لتحقيق آمال الشعب العربي الكريم ولتحقيق الأمن والاستقرار".