الشيخ الخزعلي ومحافظ النجف الأشرف يبحثان الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة

2024-02-26 20:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ومحافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الاثنين، الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة.وقال المكتب الإعلامي للشيخ قيس الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه بمحافظة النجف الأشرف، محافظ المدينة يوسف كناوي، وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة، وأهمية المحافظة على طابعها الديني والتراثي".وأكد الشيخ الخزعلي بحسب البيان" على خصوصية النجف الأشرف، كونها مدينة الإمام علي (عليه السلام) والمرجعية الدينية، وأهمية تطوير الخدمات، وتفعيل المشاريع الضرورية وإنجازها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، التي يجب أن تكون عليها المحافظة، وتُعزّز الأدوار التكاملية مع مجلس المحافظة والوزارات في الحكومة الاتحادية، لتحقيق الهدف الأسمى الذي هو خدمة المواطنين والزائرين، خاصةً وأن المحافظة تشهد العديد من المناسبات الدينية المهمة، مما يتطلب خدمات ومنشآت تُلبّي احتياجاتهم".ودعا الشيخ الخزعلي إلى أن" يكون واقع النجف الأشرف متّسقاً مع عناوينها المقدّسة ومكانتها العلمية والعالمية".وختم البيان أن" محافظ النجف الأشرف عبّر عن شكره وتقديره للشيخ الخزعلي، لدوره الواضح في حماية المكتسبات الوطنية المتحقّقة، واهتمامه بالخدمات والمشاريع التنموية التي تُقدَّم للمواطنين، مؤكداً أن" توجيهات الشيخ الخزعلي ستكون أساسية ضمن خطط وبرامج المحافظة".