2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا. وقالت الوزارة: “تم التصدي، في 26 فبراير حوالي الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في روسيا”. وأضافت أنه تم إسقاط المسيّرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية أولاً على ايرث نيوز.