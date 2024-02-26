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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا. وقالت الوزارة: “تم التصدي، في 26 فبراير حوالي الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في روسيا”. وأضافت أنه تم إسقاط المسيّرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع […]

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