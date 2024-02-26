2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الاثنين، إن العودة الكاملة للمهجرين إلى شمالي القطاع لن تتم قبل تحرير كل المحتجزين. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن غالانت قوله إن موقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو ألا يتم السماح بـ”العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة، إلا بعد إعادة جميع الرهائن” الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. […]

ظهرت المقالة غالانت: المهجرون لن يعودوا إلى شمال غزة قبل تحرير كل الرهائن أولاً على ايرث نيوز.