2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد تقرير صادر عن الجمعية الإسبانية للطب التجميلي SEME بأن 40% من الإسبان خضعوا لـ”عملية تجميلية” مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن 60% كانوا سيفعلون ذلك لو أن الإجراءات الطبية التجميلية “لم تكن خاضعة لضريبة القيمة المضافة”. من جانبها، سجلت الجمعية الإسبانية للجراحة التجميلية الترميمية والتجميلية SECPRE، التي تجمع جراحي التجميل، وهم […]

ظهرت المقالة فوبيا الشيخوخة.. نحو نصف الإسبان خضعوا لعمليات تجميل أولاً على ايرث نيوز.