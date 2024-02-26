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فوبيا الشيخوخة.. نحو نصف الإسبان خضعوا لعمليات تجميل

فوبيا الشيخوخة.. نحو نصف الإسبان خضعوا لعمليات تجميل
فوبيا الشيخوخة.. نحو نصف الإسبان خضعوا لعمليات تجميل
2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد تقرير صادر عن الجمعية الإسبانية للطب التجميلي SEME بأن 40% من الإسبان خضعوا لـ”عملية تجميلية” مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن 60% كانوا سيفعلون ذلك لو أن الإجراءات الطبية التجميلية “لم تكن خاضعة لضريبة القيمة المضافة”. من جانبها، سجلت الجمعية الإسبانية للجراحة التجميلية الترميمية والتجميلية SECPRE، التي تجمع جراحي التجميل، وهم […]

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