2024-02-26 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف السياسي الكردي المعارض مكي أميدي، اليوم الاثنين، عن هدف زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة الأميركية.وقال أميدي لوكالة إيرث نيوز، إن “زيارة رئيس الاقليم مسرور بارزاني الى الولايات المتحدة الامريكية واللقاء بوزير خارجية امريكا بلينكن كانت حسب طلبه عندما كان في ذافوس طالب من سكرتير بلينكين ان يلتقي به في […]

ظهرت المقالة سياسي كردي يكشف هدف زيارة مسرور بارزاني إلى واشنطن أولاً على ايرث نيوز.