2024-02-26 20:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن انتظار مجلس النواب العراقي تقييم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لاعضاء كابينته الوزارية.

وقال الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب مازال ينتظر وصول تقييم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاعضاء كابينته الوزارية، فهو لم يصل الينا ومن الضروري الاطلاع عليه، خاصة بعد مرور اكثر من سنة على عمر الحكومة الحالية".

وبين ان "السوداني لديه تقييم لكل وزراءه واكيد هو لديه ملاحظات على عمل بعض الوزراء، كما اننا نعتقد هو يعتزم اجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة، لكن لا موعد محدد لهذا التعديل، لكنه عازم على هذه الخطوة من اجل تقويم عمل حكومته ونجاحها في تنفيذ برنامجها".

وكان من المفترض ان يقوم السوداني في حزيران من العام الماضي 2023 باجراء استبدال لبعض الوزراء، بعد مرور 6 اشهر على توليهم مهامهم، حيث تم احتساب موعد المهلة من تاريخ المصادقة على البرنامج الحكومي في منتصف ديسمبر 2022 وليس من موعد تسلم مهامهم في اكتوبر 2022.

وعقب ذلك، ظهر مبرر لتأخر الاستبدال، وهو ان الوزراء لم يكونوا يمتلكون موازنة لتنفيذ مهامهم حيث ان الموازنة اقرت في شهر حزيران 2023، مايعني ان مهلة الـ6 اشهر من المفترض انها انتهت مع بداية العام الجديد.

لكن رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، اكد في وقت سابق في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "غادر" فكرة التغيير الوزاري، مؤكدا ان القوى السياسية أجهضت هذا المشروع.