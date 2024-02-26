السوداني يصدر توجيهات خاصة بعمل الخطوط الجوية العراقية

2024-02-26 20:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، توجيهات خاصة بعمل الخطوط الجوية العراقية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ترأس مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمراجعة عمل الخطوط الجوية العراقية وتطوير أدائها وجرى، خلاله، استعراض العمل الخاص بإصلاح الطائرات وإدامتها".

ووجه السوداني بحسب البيان "بوضع خطة للانتهاء من عمليات الإصلاح بمدة لاتتجاوز هذا العام، كما تطرق الاجتماع إلى زيادة طواقم الخطوط الجوية وتدريبهم؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وبما يليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية".

وأشار البيان الى ان "الاجتماع تناول مراجعة الجداول الخاصة بأتمتة الخطوط الجوية العراقية، التي تقوم بها شركة (أودو) المتخصصة في هذا المجال، ومناقشة خطوات شركة الخطوط في مجال بيع التذاكر إلكترونياً، وتأكيد مواصلة العمل في هذا الموضوع، وتيسير الحجز بأن يكون من خلال الهواتف".

وراجع الاجتماع "عمل الخطوط الجوية للإيفاء بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، على أن يُستكمل هذا الموضوع بسقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران من العام الجاري، كما شهد البحث في إنضاج فكرة تأسيس شركة خطوط جوية رديفة، من خلال دراسة أفضل النماذج بواسطة استشاري متخصص بأنظمة الطيران".

وخلص الاجتماع إلى "إجراء اجتماعات دورية لمراجعة؛ كل ما يتحقق من توجيهات تخصّ عمل الخطوط وتطويرها".



