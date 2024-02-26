إصابة رجل وزوجته بشجار مسلح بين "أولاد عم" جنوبي العراق

2024-02-26 20:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، باندلاع شجار مسلح بين "اولاد عم" جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بين ابناء عم في ناظم گرمة حسن جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة أدى لاصابة رجل وزوجته برصاص ابن عمهم".

وبين المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تبين أن الشجار اندلع بسبب خلافات عائلية بين الطرفين".

وأوضح ان "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تسيطر الأجهزة الامنية على مكان الحادث".