وزيرة الاتصالات: الانتهاء من وضع اليات اصدار الهوية البايومترية للموظفين والمتقاعدين والعمال

2024-02-26 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأست وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الاثنين، اجتماع الفريق التنفيذي لإصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين والعمال. وأكدت الوزيرة بحسب بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز ان “الاجتماع يأتي تتمةً لاجتماعات سابقة ، حيث تم الانتهاء من وضع الاليات التفصيلية للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لاصدار هوية بايومترية موحدة لموظفي الدولة […]

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