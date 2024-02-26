2024-02-26 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

صادق البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين، في الجلسة الأولى لدورة الربيع على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”. وخلال الجلسة التي تم بثها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، صوت 188 نائبا لصالح طلب السويد، وعارضه 6، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت. وأرجأت بودابست منذ فترة طويلة التصويت على قبول انضمام الدولة الاسكندنافية إلى […]

ظهرت المقالة البرلمان الهنغاري يصادق على طلب السويد بالانضمام إلى الناتو أولاً على ايرث نيوز.