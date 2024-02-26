وزير النفط يؤكد اهمية توطيد العلاقة بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-02-26 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الاثنين، على اهمية توطيد العلاقة بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والتواصل بينهما من أجل التعريف بمشاريع وخطط الوزارة في قطاعات استثمار الغاز وادامة وزيادة الانتاج النفطي، وقطاع التصفية والبنى التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال […]

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