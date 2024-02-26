2024-02-26 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مارسة أمنية في منطقة “سوق مريدي” أسفرت عن ضبط 36 حالة مخالفة للقانون. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد أجرت ممارسة أمنية في منطقة سوق مريدي والمناطق المحيطة بها ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لتفتيش وتدقيق الدراجات […]

ظهرت المقالة إجرام بغداد تعلن ضبط 36 حالة مخالفة للقانون في سوق مريدي أولاً على ايرث نيوز.