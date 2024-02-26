بعد حرب الشوارع أمس.. اجراءات أمنية مشددة في سوق مريدي

2024-02-26 20:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

مديرية مكافحة إجرام بغداد

تجري ممارسة أمنية في "سوق مريدي" بمدينة الصدر ببغداد ..

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أجرت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ممارسة أمنية في منطقة "سوق مريدي" والمناطق المحيطة بها ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لتفتيش وتدقيق الدراجات النارية والعجلات والأشخاص المطلوبين في هذا القاطع الذي سجلت فيه حوادث جنائية مؤخراً لتقوم مفارز المديرية بجملة من الاجراءآت الأمنية التي اثمرت بضبط ٣٦ حالة مخالفة للقانون بهدف توفير الأمن للمواطنين والحد من ارتكاب الجريمة وملاحقة مرتكبيها من خلال نشر الدوريات والمفارز ضمن المناطق السكنية ..