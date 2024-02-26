وزيرة الاتصالات تعلن الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية للموظفين والمتقاعدين والعمال

2024-02-26 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاثنين، الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية للموظفين والمتقاعدين والعمال.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "استكمالاً لسلسلة اجتماعات متواصلة، ترأست وزيرة الاتصالات هيام الياسري اجتماع الفريق التنفيذي لإصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين والعمال".وأكدت الياسري، أن "الاجتماع يأتي تتمةً لاجتماعات سابقة، حيث تم الانتهاء من وضع الآليات التفصيلية للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، لإصدار هوية بايومترية موحدة لموظفي الدولة تحمل الرقم الوظيفي للموظف وللمتقاعدين تحمل الرقم التقاعدي، وكذلك للعمال المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد تم وضع المعايير الخاصة بالهوية، وفقا للمقاييس القياسية العالمية، مع إضافة عدد من الضوابط والشروط لإصدارها".وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتوحيد البيانات واعتماد بيانات البطاقة الوطنية الموحدة، مرجعا موثوقا لبيانات المواطن ضمن خطوات الحكومة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات".وتابع البيان، أنه في ذات السياق، "ناقشت اللجنة آليات مقاطعة بيانات البطاقة التموينية والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية، لكشف المتجاوزين وحماية المال العام والحد من حالات التزوير والتلاعب".