اردوغان ينوي زيارة العراق نهاية الشهر المقبل

2024-02-26 20:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين (26 شباط 2024) عن نيّته زيارة العراق نهاية شهر آذار المقبل.

وأعرب أردوغان خلال حديثه في مقرّ حزب العدالة والتنمية عن نيته لزيارة العراق بعد الانتخابات البلدية التركية المقررة في 31 آذار المقبل.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 25 تموز 2023 عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى بغداد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين لكنها تأجلت لمرات عدة.

وقالت مصادر حكومية عراقية إن زيارة أردوغان إلى بغداد "مرهونة بملفات شائكة لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها".

وبينت المصادر ان الزيارة "مرهونة بالاتفاق على ملفات تتعلق بحزب العمال الكردستاني ومطالبة أنقرة العراق باعتباره منظمة إرهابية، واستئناف تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي، وموضوع المياه".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى في آذار 2023 زيارة رسمية إلى أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها مع المسؤولين الأتراك عدة ملفات، أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.