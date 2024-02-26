2024-02-26 20:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تترقب مدن عراقية محدودة، يوم غد الثلاثاء (27 شباط 2024)، تراكم الغيوم وزخات أمطار خفيفة، قبل ان يتأثر العراق بالكامل بموجة برد شديدة ابتداء من مساء الاربعاء.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "السحب، ستتراكم خلال نهار ومساء يوم الثلاثاء، نتيجة لتأثير حالة جوية ضعيفة وسريعة"، مبينا انه "من المتوقع ان تؤثر بأمطار خفيفة في بعض مناطق البصرة والأنبار وشرق ديالى ومناطق متفرقة من مدن الجنوب مساء وليل الثلاثاء فقط".

وأكد انه "ستكون هناك هبات نشطة للرياح تصل سرعتها 50 كم بالساعة في مناطق وسط وجنوب البلاد والفرات الاوسط يوم الاربعاء وصباح الخميس".

واشار الى انه "ابتداء من ساعات ليل الاربعاء وصباح الخميس، نحن على موعد مع موجة شديدة البرودة متوقع ان تؤثر في كافة المدن وتستمر عدة ايام ولكن تأثيرها الاكبر يكون في شمال البلاد وغربه".