الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية لثلاث فئات

2024-02-26 20:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري اليوم الإثنين (26 شباط 2024) عن الانتهاء من وضع آليات إصدار الهوية البايومترية للموظفين والمتقاعدين والعمال.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستكمالاً لسلسة اجتماعات متواصلة، ترأست وزيرة الاتصالات اليوم الاثنين اجتماع الفريق التنفيذي لإصدار الهوية البايومترية لموظفي الدوائر الحكومية والمتقاعدين والعمال".

وأكدت الياسري بحسب البيان، ان "الاجتماع يأتي تتمةً لاجتماعات سابقة ، حيث تم الانتهاء من وضع الاليات التفصيلية للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لاصدار هوية بايومترية موحدة لموظفي الدولة تحمل الرقم الوظيفي للموظف وللمتقاعدين تحمل الرقم التقاعدي وكذلك للعمال المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد تم وضع المعايير الخاصة بالهوية وفقا للمقاييس القياسية العالمية، مع إضافة عدد من الضوابط والشروط لإصدارها".

وأشار البيان الى ان "ذلك يأتي في اطار توجه الدولة لتوحيد البيانات واعتماد بيانات البطاقة الوطنية الموحدة مرجعا موثوقا لبيانات المواطن ضمن خطوات الحكومة وجهودها الحثيثة في التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات".

وفي ذات السياق ناقشت اللجنة آليات مقاطعة بيانات البطاقة التموينية والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية لكشف المتجاوزين وحماية المال العام والحد من حالات التزوير والتلاعب.