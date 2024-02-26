"قطمر وقاطي".. ربيع مطرز بالنرجس يسر الناظرين نحو إقليم كوردستان (صور)

2024-02-26 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما إن تقطع مسافة 35كم شمال كركوك باتجاه مدين أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أو باتجاه محافظة السليمانية، حتى تتغير الأجواء لتصبح أكثر برودة، والربيع يظهر للعيان وقاصدي الثلوج والجبال وسط هذا كله يقف الأطفال والباعة عند حاجز أمني في ناحية التون كوبري، ينادون "زهور زهور للبيع".

أكو عبدالله (12 عاما) يقف عند بوابة الحاجز الأمني ويحمل بيده مجموعة من زهور النرجس يعرضها على المارة وبيعها بسعر 1500 دينار (دولار واحد)، وتعتبر زهرة النرجس الوردة القومية للكورد وجميع أهالي إقليم كوردستان، ويشتريها السياح أيضاً.

صاحب الـ12 عاماً، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن "زهرة النرجس تصله من أخيه الأكبر ووالده اللذان يجمعان هذه النبتة من المناطق الجبلية التي لا يصل إليها الناس وتكون في مناطق بعيدة، حيث يخرج والده منذ ساعات الصباح الأولى إلى المناطق البرية التي تنبت فيها هذه الزهور".

وأضاف أن "هذه الزهور هي الأكثر شعبية وانتشاراً في فصل الريع ولا يوجد أي منزل يخلو منها خلال فصل الربيع، ومع نزول الثلوج والأمطار تكثر هذه الزهور، إذ بدأ موسم جنيها منذ أيام.

بدوره، ذكر أحد العاملين في جني زهور النرجس، ويدعى آرام غريب، أن "هذا الموسم هو الأكثر والأوسع منذ 13 سنة، والجني فيه وفير، حيث يقوم بجني باقات الورد بكميات محدودة وبعدها تنقل إلى المنازل، وعندما تكون جاهزة ينطلق أبناؤه إلى الأسواق والشوارع الرئيسية لبيع هذه الورود".

وأشار غريب، إلى أن "هذه الوردة تشتهر بكوردستان بمسمى (قطمر) ويتميز بكثرة عدد الأزهار في البصيلة الواحدة وبعطره الفواح خلافاً لبقية الأنواع، ويأتي بالدرجة الثانية في التفضيل النوع المسمى (قاطي) أو (كيتك) ويتميز ببث عطره لفترة طويلة بعد قطفه قد تصل إلى أسبوعين".

والموطن الأصلي لمعظم أنواع النرجس أواسط آسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها انتقل إلى الأمريكيتين بواسطة المستعمرين الأوائل، والبصلة تتكون من حراشف لحمية وقواعد ورقية، يقتل نبات النرجس أعداءه، فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره، والنرجس نبات له أنواع كثيرة.

ويظهر هذا النوع من الزهور في الشتاء وبعد نزول المطر، والنرجس أحد أكثر الزهور شعبية في العالم، وخاصة في إسبانيا وتروي الأساطير القديمة أن زهرة النرجس كانت فتى معجب بنفسه كثيراً وبينما كان ينظر لانعكاس صورته في الماء تحولت الصورة إلى زهرة النرجس.

وصفة النرجسية تطلق على الشخص المعجب بنفسه إلى حد الغرور، ولزراعته يفضل النرجس التربة الجافة والبيئة ذات الشمس الخفيفة والظل، ويجب أن يزرع في الخريف، وعلى عمق 15 سم في التربة، وعندما تزهر النبتة يفضل إبعادها عن الشمس وتهيئة الجو البارد لها.