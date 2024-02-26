في واشنطن .. اجتماع رئيس حكومة اقليم كوردستان مع وزير الخارجية الأمريكي

2024-02-26 21:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في العاصمة الامريكية واشنطن.

وقالت حكومة الإقليم في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: تم "في العاصمة الامريكية واشنطن اجتماع لوفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية".

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد وصل واشنطن، أمس الأحد، في زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية بدعوة رسمية ومن المقرر أن يجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية.