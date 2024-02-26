2024-02-26 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، اعتماد أحدث المواصفات العالمية في مشروع طريق بغداد - كركوك الذي يستمر العمل به حالياً، فيما توقعت إكماله نهاية العام.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل بمشروع طريق بغداد - كركوك قسم إلى 4 مراحل والعمل الحالي يتم في محافظتي ديالى وتحديداً في الخالص والعظيم وكذلك كركوك وتتم عملية الإكساء باستخدام طبقة خاصة للمعالجة عبر عدة طبقات هي (الأساس والرابطة والسطحية)، ولأهمية هذا الطريق استخدمنا أحدث المواصفات العالمية في هذا المشروع لضمان ديمومته".وأضاف، أنه "تم إنجاز مقطع بطول نحو 46 كم من هذا المشروع والعمل مستمر وهناك تقدم في وتيرة الأعمال بهذا المشروع ونأمل مع نهاية هذه السنة وبداية العام المقبل أن يتم إنجاز المشروع بشكل كامل".وتابع، أنه "كانت هنالك مشكلة التعارضات التي أعاقت العمل في الطريق سابقاً وتم تشكيل فريق لإزالتها وفقاً لتوجيهات الحكومة وخاصة مشاريع الطرق والجسور في الخطة الاستثمارية".