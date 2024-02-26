العمل: تشكيل لجنة للإشراف على الاحتياجات الخاصة بالنازحين العائدين من الإقليم

2024-02-26 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، شمول 128 معاقاً براتب المعين المتفرغ من النازحين العائدين لمناطقهم إلى قضاء سنجار، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة في بغداد للإشراف على الإجراءات الإدارية المتخذة والاحتياجات الخاصة بالنازحين العائدين من إقليم كردستان صوب مناطقهم.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة شملت 128 معاقاً براتب المعين المتفرغ من النازحين العائدين إلى مناطقهم في قضاء سنجار"، مشيراً، إلى أنه "تم فتح لجنة فرعية في القضاء تابعة لقسم سهل نينوى؛ لغرض تبسيط الإجراءات على المستفيدين، كما تم فتح لجنة طبية في قضاء تلعفر لفحص المعاقين من أهالي سنجار وتلعفر".وأضاف، أنه "تم إحالة عدد 4 أشخاص ضمن المادة 19/1 من قانون ذوي الإعاقة من أهالي العائدين بإجازة تفرغ وظيفي، فضلاً عن استفادة 6 من أهالي القضاء بالدراسات العليا".وذكر، أن "مدير قسم سهل نينوى وموظفا آخر يعملان على زيارة قضاء سنجار أسبوعياً لغرض الاطلاع على أوضاع أهالي النازحين العائدين إلى القضاء وتسجيل أعداد المشمولين بمواد قانون ذوي الإعاقة وجميع الامتيازات التي تقدمها الوزارة والهيئة".ولفت، إلى أنه "تم تشكيل لجنة في بغداد للمتابعة والإشراف على الإجراءات الإدارية المتخذة للنازحين العائدين من إقليم كردستان، كما أرسلت الوزارة طلباً إلى وزارة الهجرة والمهجرين لتزويدها بأعداد النازحين والعائدين من النزوح، ليتم شمول المستحقين منهم بإعانة الحماية الاجتماعية".وتابع "كما تم طلب إعداد الراغبين منهم وأيضا المستحقين للاستفادة من القروض الصغيرة، وتكون المراجعة مباشرة لدائرة العمل والتدريب المهني".وكلف مجلس الوزراء- في وقت سابق- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول العائدين من النزوح في مخيمات إقليم كردستان ببرنامج (راتب إعانات الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ للمعاقين والقروض الميسرة للعاطلين بدون الفوائد).