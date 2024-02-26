قادمة من العاصمة.. ضبط عجلة محملة بالادوية غير المرخصة في نينوى

2024-02-26 21:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت قوة من شرطة نينوى، يوم الاثنين، من ضبط عجلة تحمل ادوية غير مرخصة ومؤثرات عقلية قادمة من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان "مديرية مكافحة مخدرات نينوى ضبطت عند بوابة الموصل الجنوبية عجلة قادمة من بغداد محملة بالأدوية غير المرخصة وغير المفحوصة".

واضاف ان "الادوية "تزن 8 طن ومن بينها مؤثرات عقلية وادوية غير مرخص باستيرادها".

واشار المصدر الى ان"الشرطة اعتقلت سائق العجلة واقتادته للتحقيق".