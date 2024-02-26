نقل قائد شرطة البصرة السابق إلى مكتب الوزير و5 ضباط الى الأمرة (وثائق)

2024-02-26 21:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (26 شباط 2024)، نقل قائد شرطة البصرة السابق إلى مكتب الوزير.

وبحسب الأمر الإداري الوزاري الذي حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، فانه "تقرر ايضا نقل خمسة ضباط برتب لواء وعميد وعقيد وملازم الى الأمرة".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف أول أمس السبت، اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة خلفًا للواء قاسم راشد.











