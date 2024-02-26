2024-02-26 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تمكنت قوة من اللواء 27 وبالتعاون مع آمرية سيطرة (٣٠) مدخل بغداد لشؤون السيطرات، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على متهم بالتهريب أثناء محاولته دخول العاصمة. وذكر بيان لاعلام الحشد وتلقته ايرث نيوز “جرى القبض على المتهم أثناء محاولته إدخال بضاعة مهربة وغير مرخصة قانونياً الى بغداد عبر اخفائها بشاحنة حمل (مارسدس أكتروز)”. […]

ظهرت المقالة القبض على متهم بحوزته بضاعة مهربة أثناء محاولته دخول بغداد أولاً على ايرث نيوز.