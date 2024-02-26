2024-02-26 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز “كاتيوشا”، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ. وأضاف بيان حزب الله أن قواته استهدفت أيضا موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في جميع الاستهدافات. وتأتي هذه الاستهدافات بحسب […]

ظهرت المقالة حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخ “كاتيوشا” ردا على غارات في شرق لبنان أولاً على ايرث نيوز.