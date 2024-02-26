حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية بـ60 صاروخ “كاتيوشا” ردا على غارات في شرق لبنان
2024-02-26 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين أنه استهدف مقر قيادة فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بستين صاروخا من طراز “كاتيوشا”، وموقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ. وأضاف بيان حزب الله أن قواته استهدفت أيضا موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في جميع الاستهدافات. وتأتي هذه الاستهدافات بحسب […]
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