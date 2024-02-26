2024-02-26 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، شمول 128 معاقاً براتب المعين المتفرغ من النازحين العائدين لمناطقهم إلى قضاء سنجار، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة في بغداد للإشراف على الإجراءات الإدارية المتخذة والاحتياجات الخاصة بالنازحين العائدين من إقليم كردستان صوب مناطقهم. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح تابعته ايرث نيوز: إن […]

ظهرت المقالة العمل: شمول اكثر من 100 معاق براتب المعين المتفرغ من النازحين في سنجار أولاً على ايرث نيوز.