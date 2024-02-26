سلة العراق تحقق الفوز على نظيرتها الفلسطينية في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم

2024-02-26 22:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة يوم الاثنين، أول انتصاراته على نظيره الفلسطيني بنتيجة 75-72 نقطة في ثاني مواجهاته ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا وكأس العالم لكرة السلة.

وجرت المباراة في قاعة الأمير حمزة بالاردن وهي أرض منتخب فلسطين الافتراضية.

وخسر المنتخب العراقي، يوم الجمعة الماضي ، مباراته الاولى ضمن المنافسات ذاتها أمام نظيره السعودي بنتيجة 64-58 نقطة، التي جرت في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد.