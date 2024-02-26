2024-02-26 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين، عن شبهات فساد بملف استبدال القطع السكنية في محافظة بابل. النائب امير المعموري: شبهات ملف استبدال القطع السكنية في بابل الذي خسر المحافظة المليارات ،تحقيق مستمر منذ سنة بعد تزويد القضاء والنزاهة الاتحاديَّة بكافة الاوليات.. .. عملنا الرقابي والتشريعي يكتمل باصلاح محافظة بابل

ظهرت المقالة نائب يكشف عن شبهات فساد بملف استبدال القطع السكنية في بابل (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.