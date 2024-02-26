2024-02-26 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، فوزاً صعباً على نظيره الفلسطيني بنتيجة 75-72 اليوم الأثنين. وتواجه المنتخبان على ملعب الأمير حمزة في الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة. وشهدت المباراة تألق لاعب منتخبنا الوطني إيهاب الزهيري، بعدما حقق بمفرده 20 نقطة لأسود الرافدين. وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام السعودية بنتيجة […]

ظهرت المقالة العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات آسيا لكرة السلة أولاً على ايرث نيوز.