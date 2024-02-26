العمل :تعلن  اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر شباط

2024-02-26 22:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت وزارة العمل اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من (336) الف مستفيداً في بغداد، والمحافظات لشهر شباط الحالي من عام 2024 . وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحقوقية ذكرى عبدالرحيم أن الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لـاكثر من (336) ألف مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم […]

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