وطني السلة يتغلب على نظيره الفلسطيني في التصفيات المزدوجة
2024-02-26 22:30:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تغلب منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء اليوم الاثنين على نظيره الفلسطيني بنتيجة 75 -72 نقطة ،في المباراة التي جرت بينهما في صالة الأمير حمزة في العاصمة عمان ضمن منافسات الجولة الثانية للنافذة الاولى من تصفيات نهائيات اسيا وكاس العالم .
وتقدم منتخبنا على شقيقه الفلسطيني طيلة فترات المباراة التي أنهاها منتخبنا لصالحه ( 25 /23 ، 37 /36 ، 56 /53 ).
تغلب منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء اليوم الاثنين على نظيره الفلسطيني بنتيجة 75 -72 نقطة ،في المباراة التي جرت بينهما في صالة الأمير حمزة في العاصمة عمان ضمن منافسات الجولة الثانية للنافذة الاولى من تصفيات نهائيات اسيا وكاس العالم .
وتقدم منتخبنا على شقيقه الفلسطيني طيلة فترات المباراة التي أنهاها منتخبنا لصالحه ( 25 /23 ، 37 /36 ، 56 /53 ).