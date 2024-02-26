وطني السلة يتغلب على نظيره الفلسطيني في التصفيات المزدوجة

2024-02-26 22:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء اليوم الاثنين على نظيره الفلسطيني بنتيجة 75 -72 نقطة ،في المباراة التي جرت بينهما في صالة الأمير حمزة في العاصمة عمان ضمن منافسات الجولة الثانية للنافذة الاولى من تصفيات نهائيات اسيا وكاس العالم .وتقدم منتخبنا على شقيقه الفلسطيني طيلة فترات المباراة التي أنهاها منتخبنا لصالحه ( 25 /23 ، 37 /36 ، 56 /53 ).