بلينكن لمسرور بارزاني: هذه الفترة لها نصيبها من التحديات وعلاقتنا بكوردستان فريدة

2024-02-26 22:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في العاصمة الامريكية واشنطن.

وقالت حكومة الإقليم في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز: تم "في العاصمة الامريكية واشنطن اجتماع لوفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية الأمريكية".

ونقل بيان لوزارة الخارجية الامريكية عن الوزير الأمريكي قوله قبل بدء المباحثات مع وفد اقليم كوردستان قوله إنه "من دواعي سروري أن يكون رئيس وزراء إقليم كوردستان هنا، لقد رأينا بعضنا البعض قبل بضعة أسابيع، لكنني سعيد جدا بوجودك هنا اليوم في واشنطن في وزارة الخارجية وكذلك الفريق بأكمله".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لديها شراكة طويلة مع حكومة إقليم كوردستان وهي شراكة يتم ترسيخها أولا وقبل كل شيء في القيم المشتركة والمصالح المشتركة، وأيضا تاريخ مشترك من التضحية معا"، مبينا ان "دعمنا لحكومة إقليم كوردستان هو جزء لا يتجزأ من نهجنا تجاه العراق. وبالتالي فإن فرصة اليوم لإعادة تأكيد هذا الدعم، وإعادة تأكيد هذه الشراكة".

وتابع الوزير بلينكن "من نواح كثيرة، هذه علاقة فريدة من نوعها بالنسبة لنا في المنطقة، ومرة أخرى، علاقة نقدرها كثيرا. كانت حكومة إقليم كوردستان أيضا شريكاً حاسماً للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الاستثمارات الأمريكية، وهذا أمر مهم أيضا. لذلك مررنا بالعديد من الفترات معا حيث كنا جنبا إلى جنب، جنبا إلى جنب في ظل أصعب الظروف. هذه الفترة لها نصيبها من التحديات أيضا. لكن القدرة على مواجهتهم معا أمر مهم للغاية".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي الى "الوحدة بين الكورد لأن المصالح مشتركة"، مبينا انهم "يجب أن يعملوا معا إلى أقصى حد ممكن، أتطلع إلى مناقشة ذلك أيضا".

كما نقل البيان عن رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني قوله "نحن فخورون جدا بأن نقول إننا حلفاء الولايات المتحدة. لقد مررنا ببعض الأوقات الصعبة للغاية. ونحن ممتنون جدا ونعرب عن امتناننا للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة دائما لشعبنا. والآن نواجه بعض التحديات الجديدة في المنطقة"، ونتطلع لمناقشة الحديث عن التطورات في المنطقة في العراق وخاصة حول العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد وصل واشنطن، أمس الأحد، في زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية بدعوة رسمية ومن المقرر أن يجتمع مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الامريكية.