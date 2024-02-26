الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء الموجة الباردة

2024-02-26 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيحددت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس المقبل موعداً لانتهاء حالة الموجة الباردة التي تضرب البلاد حالياً.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحالة الجوية المتوقعة ومن خلال قراءة حالة الطقس والتنبؤ الجوي للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، فإن الموجة الباردة الحالية هي نتيجة لتأثر البلاد لامتداد المرتفع الجوي من السيل السيبيري"، مبينا أنها "عبارة عن كتل هوائية باردة وجافة نسبياً تسببت بانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة ويكون الطقس بارداً خاصة في ساعات الصباح الباكر".وأضاف، أن "الموجة الباردة ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء ومن المتوقع عودة درجات الحرارة إلى وضعها الطبيعي بدءاً من يوم الخميس المقبل"، مؤكداً أنه "لا يوجد انخفاض كبير بدرجات الحرارة ولم يتم تسجيل درجات دون الصفر المئوي".وأشار إلى أن "هذه الموجة تقريباً ضربت جميع مناطق البلاد".