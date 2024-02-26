عرقلت المسيرة الخدمية.. السوداني "منشغل" بمعضلة مثلث "ديالى كركوك صلاح الدين"

2024-02-26 23:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الإطار التنسيقي سالم العنبكي، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى لحل الخلافات السياسية بشأن تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية.

وقال العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومات المحلية تعتبر هي الجهات التنفيذية لتطبيق المنهاج الحكومي على الأرض في المحافظات، ولهذا السوداني يسعى الى حل الخلافات السياسية بشأن تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية (ديالى، كركوك، صلاح الدين)، حتى لا يكون هناك معرقل لتنفيذ الخطط الحكومية".

وبين أن "السوداني يحظى بدعم وتأييد كل الأطراف السياسية المتصارعة والمتخالفة في تلك المحافظات، وهو يعمل على تقريب وجهات النظر للإسراع بتشكيل الحكومات المحلية، وربما ستكون هناك نتائج إيجابية لسعى السوداني خلال الأسبوع المقبل، فهو على تواصل مستمر مع كل اطراف الخلاف".

وفي ديالى، لاتزال الخلافات قائمة بين التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي او وضع محافظ من بني تميم، وبين رغبة القوى السياسية السنية بالتنسيق مع كتلة بدر بقيادة هادي العامري لوضع محافظ جديد، اما في كركوك فالخلافات لايبدو انها قد تحل قريبا مع تمسك كل كتلة قومية بان يكون منصب المحافظ لها، ولاسيما القوى الكردية والعربية، وفي صلاح الدين قادت الخلافات السياسية والمؤشرات القضائية الى انسحاب احمد الجبوري "ابو مازن" من منصب المحافظ بعد ان تم انتخابه.