مصرع واصابة 5 أشخاص في حادث سير في ذي قار

2024-02-26 23:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع على الطريق العام بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار نتيجة تصادم عجلتين نوع (جيب وستوتة)، حيث أدى الحادث لإصابة 4 أشخاص بجروح بليغة، فيما توفي سائق الستوتة".

وبين المصدر، ان " فرق الاسعاف طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".