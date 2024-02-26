البصرة تحصل على وعد من النقل.. رحلات اضافية لاعادة المعتمرين العالقين في جدة

2024-02-26 23:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت عضو مجلس محافظة البصرة بيداء مضر الحجامي، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، عن وعد وزير النقل بتسيير رحلات جوية إضافية لنقل المعتمرين البصريين العالقين بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الحجامي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس المجلس خلف البدران تواصل مع وزير النقل رزاق محيبس لحل قضية المعتمرين البصريين العالقين في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية منذ أيام".

وتابعت أن "وزير النقل وعدنا بتسيير ثلاث رحلات يوم غد الثلاثاء لنقل المعتمرين من مطار جدة لمطار البصرة الدولي وفق خطة وضعتها الخطوط الجوية وهيئة الطيران المدني".

هذا وتسبب قرار حظر وتوقيف رحلات شركة فلاي بغداد، بإرباك في نقل المعتمرين العراقيين واعادتهم من السعودية، حيث اصبح الضغط متزايدا على طائرات الخطوط الجوية العراقية التي اصبحت مضطرة للتنسيق بين رحلاتها المحجوزة وبين تنسيق الوقت لاعادة المعتمرين العالقين الذين كانوا قد حجزوا على متن طائرات فلاي بغداد.



