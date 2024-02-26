العطواني يدعو صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للعراق

2024-02-26 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس اللجنة المالية النائب عطوان العطواني، صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، شارك مساء اليوم الاثنين ، وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في الاجتماع التداولي لصندوق النقد الدولي بشأن الوضع المالي والاقتصادي في العراق".وأضاف، أن "العطواني قدم احاطة كاملة عن الوضع المالي والاقتصادي وما تضمنه قانون الموزانة الثلاثية للسنوات ( 2023 _ 2025 ) من بنود وبرامج تنسجم مع البرنامج الحكومي للنهوض بمختلف القطاعات، وتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، بغية تحقيق التنمية المستدامة" .وأكد العطواني، بحسب البيان، ان "إقرار الموزانة الثلاثية أعطى للحكومة أريحية كبيرة على صعيد التعاقد وتنفيذ المشاريع واستقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع كبرى "، لافتا الى أن " اللجنة المالية ومن خلال مراقبة الانفاق والتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج، تسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، لإننا نريد لهذه الحكومة النجاح ، خاصة وانها تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات الشعب ".واشار العطواني الى ان "حكومة الخدمة الوطنية جادة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ولديها برامج طموحة للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية وتعظيم الايرادات غير النفطية، لمغادرة حالة الاعتماد المفرط على النفط في تشكيل الموازنة العامة .واختتم العطواني مشاركته بدعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية، لتطوير نظامنا المصرفي خاصة وإننا ماضون باتجاه تفعيل نظام التعامل المالي الرقمي واتمتة الضرائب والكمارك وغيرها من القطاعات الخدمية التي تحقق إيرادات مالية للدولة .