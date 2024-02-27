العلوي: رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعمل حكومة بغداد المحلية

2024-02-27 00:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لعمل حكومة بغداد المحلية للنهوض بملف الخدمات ومعالجة أزمة السكن.وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيأة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته المدينة صباح اليوم الاثنين."وقال محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، خلال مشاركتهِ في حفل توقيع مذكرة التفاهم، وبحسب البيان، ان" رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لمعالجة أزمة السكن في العاصمة بغداد".واشار العلوي إلى ان" السوداني داعم بشكل كبير لعمل حكومة بغداد المحلية، اذ اكد على أهمية النهوض بملف الخدمات في محافظة بغداد عن طريق التعاون المثمر والدائم مع الوزارات والجهات المعنية، وتنفيذ مشاريع فعلية لخدمة المواطنين الكرام".هذا وشهدت الزيارة لقاء رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من ساكني مدينة بسماية، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد.