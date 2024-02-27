2024-02-27 00:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ديالى

أكدت دائرة بيئة ديالى، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، أن شاحنات السكراب المارة عبر المحافظة تخضع لمسح اشعاعي "إلزامي" وعبر قرار قضائي، مشيرة الى ان قرابة 50 شاحنة سكراب شهريا يتم تعريضها للمسح.

وقال مدير بيئة ديالى علاء العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "دائرته معنية بعدة ملفات هامة في البيئة ومنها رصد اي تلوث اشعاعي من خلال فرق مختصة تمتلك خبرة واجهزة قادرة على القياس والمتابعة واعداد تقارير مهنية".

وأضاف، أن "ملف المسح الاشعاعي لكل شحنات السكراب التي يجري ضبطها في ديالى سواء في الداخل او على الطرق الخارجية من قبل الأجهزة الأمنية يجري تحويل ملفها الى القاضي المختص الذي بدوره يكتب لدائرتنا لاجراء المسح الاشعاعي الشامل من خلال الفريق المختص واعداد التقرير الرسمي حول ما اذا كانت تحمل ملوثات اشعاعية ام لا"، لافتا الى ان "دور فرقه منحصر بقرارات القضاء حصرا".

واشار الى ان "فرق البيئة تجري مسحا اشعاعيا على 40-50 شاحنة سكراب شهريا وتعد تقارير رسمية للقضاء كونه هو الفيصل في تحديد مصيرها"، لافتا الى ان "هناك تشديدا على دخول السكراب الى ديالى او المرور بالطرق الخارجية والزامه بالمسح لتفادي ان يكون ايا منها يحمل ملوثات تضر بالبيئة والصحة العامة".



